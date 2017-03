Angesichts der guten Umfragewerte für die SPD ist deren Kanzlerkandidat Schulz in den Mittelpunkt der Reden zum Politischen Aschermittwoch gerückt.

CSU-Chef Seehofer warf Schulz in Passau vor, mit falschen Zahlen Wahlkampf zu machen. Wenn das so weiter gehe, dann heiße Martin Schulz nicht mehr Martin Schulz, sondern Martin, der Schummler, so Seehofer.



Schulz bekräftigte in Vilshofen seinen Anspruch, nach der Bundestagswahl im September die Regierung zu führen. Er werde für mehr soziale Gerechtigkeit einstehen. Zudem verteidigte Schulz seine Korrekturvorschläge für die Agenda 2010 gegen Kritik.



Linken-Chefin Kipping erklärte in Passau, die Hartz-IV-Regelungen müssten komplett abgeschafft werden, kosmetische Änderungen reichten nicht. Die Spitzenkandidatin der Grünen, Göring-Eckardt, warf den Unionsparteien und der SPD Versagen im Hinblick auf die soziale und ökologische Modernisierung vor. - Bundeskanzlerin Merkel spricht in Kürze bei der CDU-Aschermittwochsveranstaltung in Demmin in Mecklenburg-Vorpommern.