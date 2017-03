Der türkische Politikwissenschaftler Hüseyin Bagci rechnet mit einem "Kalten Krieg" zwischen Deutschland und der Türkei.

Im Deutschlandfunk sagte Bagci, mit der Inhaftierung des "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel in der Türkei und den Streit um Wahlkampfaufritte türkischer Politiker in Deutschland sei das deutsch-türkische Verhältnis an einem absoluten Tiefpunkt angelangt. Bagci geht davon aus, dass sich die Konfrontation zwischen Berlin und Ankara in den kommenden Tagen weiter verschärfen wird. Präsident Erdogan habe in der Türkei eine "politische Kampfrhetorik" gegenüber Deutschland etabliert. Das Staatsoberhaupt mache keinen Hehl mehr daraus, dass er Deutschland als Feind betrachte. Hinzu komme, dass Erdogan Bundeskanzlerin Merkel nicht mehr als starke Regierungschefin ansehe.