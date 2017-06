Der Politikwissenschaftler Henrik Uterwedde geht davon aus, dass eine enge Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich künftig zu deutlichen Fortschritten in der EU beitragen wird.

Zwar sei beim gemeinsamen Auftritt von Bundeskanzlerin Merkel und Präsident Macron zum Abschluss des jüngsten EU-Gipfels viel Inszenierung im Spiel gewesen, sagte Uterwedde im Deutschlandfunk. Er sei aber optimistisch, dass diese nun auch mit Inhalt gefüllt werden könne.



Dass der Moment dafür gerade günstig sei, hat nach Ansicht des Professors am Deutsch-Französischen Institut in Ludwigshafen zwei Gründe: Zum einen gebe es mit Macron einen Präsidenten, der mit einem proeuropäischen Wahlkampf ins Amt gekommen sei und den Willen habe, Frankreich zu reformieren. Zum anderen habe die Lage in Europa nach dem Brexit-Votum und der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten vielen Menschen die Augen geöffnet. Deshalb gebe es in der EU wieder neue gemeinsame Themen, zum Beispiel die Verteidigungspolitik, die Grenzsicherung und eine Agenda für Investitionen und Wachstum.