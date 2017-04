Der Politologe und frühere Grünen-Bundestagsabgeordnete Kleinert hat seiner Partei vorgeworfen, kaum noch neue Ideen in die politische Debatte einzubringen.

Die Grünen machten derzeit keinen sehr lebendigen Eindruck, sondern verwalteten vor allem ihre alten Themen, sagte Kleinert im Deutschlandfunk. Zu beobachten sei eine gewisse Ermattung und Profilschwäche. Außerdem sei die Ausstrahlung des Spitzenpersonals "begrenzt".



Kleinert bemängelte unter anderem den aus seiner Sicht zu defensiven Umgang der Grünen mit dem Rechtspopulismus. Nötig wäre etwa eine intensivere argumentative Auseinandersetzung mit der AfD.



Einen Grund für die zuletzt schwachen Umfragewerte sieht der Politikwissenschaftler auch darin, dass sich die anderen Parteien in den vergangenen Jahren zunehmend der ursprünglichen Themen der Grünen angenommen hätten.



Kleinert saß Mitte der 80er Jahre für die Grünen im Bundestag und ist heute Professor an der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung in Gießen.