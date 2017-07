US-Medien sollten im Umgang mit Präsident Trump mehr Gelassenheit an den Tag legen.

Zeitungen wie die "New York Times" oder "Washington Post" verschwendeten zunehmend ihre Energie darauf, jeden Tweet Trumps bis ins kleinste Detail hinein zu analysieren, sagte Ulrich Kühn, Politologe am Washingtoner Carnegie Endowment for International Peace, im Dlf. Vielmehr sollten sich die Medien darauf konzentrieren, politisch gegen Trump zu halten und seinen Anhängern inhaltliche Alternativen aufzuzeigen. Nach Ansicht Kühns haben Trumps Wähler nach wie vor das Gefühl, dass an der Spitze des Staates erstmals jemand steht, der für sie spricht. Daher verzeihten sie dem Präsidenten auch jegliche Entgleisung wie sein jüngst getwittertes Prügelvideo. Man müsse der Tatsache ins Auge sehen, dass Trump Präsident der USA sei - und das noch mindestens drei Jahre lang. Da helfe es nicht weiter, jeden Tag aufs Neue diesen Umstand zu beklagen.