Der Politikwissenschaftler Ismail Küpeli wirft der deutschen Politik vor, zu wenig gegen Radikalisierungstendenzen in der deutsch-türkischen Community zu tun.

Vor dem Hintergrund der Hass-Kampagnen im Internet sagte Küpeli im Deutschlandfunk, wenn die Behörden darauf nicht reagierten, ermutige das die Leute, den nächsten Schritt zu gehen und von der Hetze zur Tat zu schreiten. Die Antwort von Demokraten auf militante rechte Gruppierungen müsse kommen.



Der Forscher der Uni Bochum geht nicht davon aus, dass die Hass-Kampagnen von der Türkei aus gesteuert werden. Vielmehr schauten sich viele Deutschtürken einfach an, was in Ankara gesagt werde. Sie sprächen quasi das nach, was Präsident Erdogan ihnen vorgebe. Küpeli warnte davor, die Probleme als innertürkische Konflikte abzutun. Das zeuge von Ignoranz und fehlendem Willen, sich mit dem Thema zu befassen. Die deutsche Gesellschaft habe zu lange so getan, als gehörten Menschen mit türkischen Wurzeln nicht dazu. Der Staat müsse die Verwaltung und auch die kulturelle Versorgung dieser Menschen selbst übernehmen und dürfe dies nicht dem türkischen Staat überlassen, stellte Küpeli klar.