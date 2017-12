Das Wesen von Krisen hat sich vor allem im vergangenen Jahr grundlegend verändert.

Krisen und Konflikte hätten heutzutage keinen klaren Anfang und kein klares Ende mehr, sagte der Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik, Volker Perthes, im Deutschlandfunk. Sie seien ihrem Wesen nach global - und könnten nur vernetzt und in der internationalen Zusammenarbeit gelöst werden. Auf diese Herausforderung treffe nun aber in einigen Ländern ein überholtes Politikverständnis - vor allem US-Präsident Trumps "America first" sei nicht dazu geeignet, Konflikte beizulegen. Vielmehr trage es dazu bei, Krisen zu verschärfen. Im Nordkorea-Konflikt beispielsweise sei eine deutliche Verunsicherung beim us-amerikanischen Partner Südkorea zu beobachten. Das Land wisse nicht mehr, ob es sich auf die USA verlassen könne, so Perthes. Eine Folge dieser Unsicherheit: Südkorea wendet sich verstärkt China zu - und stärke so dessen Hegemonialstellung.



Die Konzentration der USA auf sich selbst werde über kurz oder lang den Verlust ihres weltweiten Führungsanspruches bedeuten. Nach Krisen- und Konfliktlösungen muss laut Perthes demzufolge zukünftig ohne die USA gesucht werden.