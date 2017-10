Der Politologe Wolfgang Wessels bewertet das EU-Gipfeltreffen in Brüssel grundsätzlich positiv.

In den Verhandlungen über einen britischen EU-Austritt hätten alle verstanden, dass sie etwas tun müssen. Das sei ein Schritt nach vorne, sagte Wessels im Deutschlandfunk (Audio-Link). Er sieht vor allem Großbritannien in der Pflicht, konkrete Angebote zu machen, aber auch die EU dürfe nicht alles auf Konfrontation hinauslaufen lassen. "Wir brauchen auch weiterhin einen gutgehenden Nachbarn", meinte Wessels.



Auf dem Gebiet der Sicherheitspolitik sei der Austritt sogar eine Chance, weiterzukommen, weil Großbritannien Änderungen nicht mehr blockieren könne. Auf dem Gebiet der Außengrenzen und der Digitalisierung sei beim Gipfel bereits einiges gemacht worden. Die großen Fragen, insbesondere der Ausbau der Währungsunion und der Eurozone, müssten aber bis zu einer Regierungsbildung in Deutschland offen bleiben.



Die künftige Bundesregierung erinnerte Wessels an ihre Verantwortung, gemeinsam mit den anderen europäischen Staaten die Zukunft zu gestalten. Dabei müsse sie auch auch Solidarität beweisen. Aber, so Wessels, sie dürfe auch darauf hinweisen, dass Solidarität keine Einbahnstraße sei.