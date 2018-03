Der Politikwissenschaftler Ulrich Willems hat religionspolitische Defizite im Koalitionsvertrag beklagt.

Es fehle darin eine konkrete Analyse der Herausforderungen, vor denen das Land stehe, sagte der Forscher von der Universität Münster der Zeitschrift "Christ und Welt". Die Konfessionslosen stellten heute die religionspolitisch stärkste Gruppe. Nur noch 60 Prozent der Bürger seien Mitglieder in einer der beiden großen Kirchen, fünf Prozent gehörten dem Islam an. Von all dem merke man im Koalitionsvertrag wenig. Willems führte aus, es sei geboten, die Interessen von Konfessionslosen und Muslimen gleichberechtigt zu berücksichtigen. Der Koalitionsvertrag jedoch enthalte nur Standardformulierungen zur Zusammenarbeit mit den großen Kirchen, die sich seit langem in den Grundsatz- und Wahlprogrammen der beiden großen Parteien finden ließen.

