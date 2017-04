Die Polizei in Stockholm hat bestätigt, dass nach dem Anschlag ein Mann festgenommen wurde. Die Zeitung "Aftonbladet" berichtet, er habe den Anschlag in der Stockholmer Innenstadt gestanden. Am Nachmittag war ein Lastwagen zuerst in eine Menschenmenge und dann in ein Kaufhaus gerast. Nach neuen Angaben der Polizei wurden mindestens vier Menschen getötet und 15 verletzt. Schwedens Premierminister sprach von einem Terrorangriff.

Nach Angaben der Polizei war der Brauerei-Kleinlaster von einem maskierten Mann gestohlen worden. Um kurz vor 15 Uhr raste er zunächst auf der zentralen Stockholmer Einkaufsstraße Drottninggatan in eine Menschenmenge und dann in das Einkaufszentrum "Åhléns City". Augenzeugen berichten von einem Knall und Schüssen. Aus dem Einkaufszentrum stieg Rauch auf. In der Stockholmer Innenstadt sind weiterhin viele Straßen gesperrt. Der Zugverkehr von und nach Stockholm ist eingestellt. Erste U-Bahnen fahren aber wieder.

Alle aktuellen Informationen im Liveblog:

+++ 20.56 Uhr +++

Ein Augenzeuge berichtete der Zeitung The Local, dass der Attentäter offenbar nicht erfahren am Steuer eines Lkw war: "Glücklicherweise war er kein guter Fahrer. Der Typ wollte wirklich richtig viel Schaden anrichten."

+++ 20.54 Uhr +++

Das schwedische Königspaar hat seinen Staatsbesuch in Brasilien abgebrochen. Bis König Carl XVI. Gustaf zurück in Schweden ist, leitet Kronprinzessin Victoria die Amtsgeschäfte.



+++ 20.52 Uhr +++

Die Polizei meldet jetzt offiziell, dass es bei dem Anschlag mindestens vier Tote und 15 Verletzte gab.

+++ 20.50 Uhr +++

Die schwedische Sicherheitspolizei will die Terrorwarnstufe im Land nicht erhöhen. Ein Sprecher das Säpo sagte dem schwedischen Fernsehen: "Wir betrachten das Geschehene als ein gesondertes Ereignis"



+++ 20.47 Uhr +++

"Aftonbladet" berichtet, dass der Verdächtige in Märsta, einer Kleinstadt nördlich von Stockholm, festgenommen wurde.



+++ 20.43 Uhr +++

Die Polizei hat die Festnahme eines Verdächtigen bestätigt. Die Nachrichtenagentur TT berichtet unter Berufung auf die Polizei von vier Toten. Die Stockholmer Behörden sprechen jetzt von drei Toten. 15 Menschen seien verletzt worden, neun von ihnen schwer.

+++ 20.30 Uhr +++

Die Stockholmer Behörden haben mitgeteilt, dass bei dem Anschlag eine Person getötet wurde. 15 Menschen seien verletzt in Krankenhäuser eingeliefert worden. Unter ihnen seien auch Kinder.

+++ 20.27 Uhr +++

Die Zeitung Aftonbladet berichtet, dass ein Mann als Tatverdächtiger festgenommen worden sei. Sie beruft sich auf Insider. Der Verdächtige habe sich zu der Attacke im Stadtzentrum bekannt.

Die Innenstadt von Stockholm. (picture-alliance/ dpa-infografik)+++ 20.05 Uhr +++

Die Stockholmer Verkehrsbetriebe wollen die U-Bahn in Kürze wieder in Betrieb nehmen. Alle Stationen seien überprüft worden und sicher.

+++ 19.51 Uhr +++

Der Zugverkehr von und nach Stockholm bleibt für den Rest des Tages eingestellt. Der Sprecher der Schwedischen Staatsbahnen sagte dem schwedischen Fernsehen, dass sie frühestens am Samstagmorgen wieder fahren. Beim Flugverkehr gibt es dagegen keine Einschränkungen.

+++ 19.47 Uhr +++

Das Parlamentsgebäude in der Stockholmer Innenstadt ist wieder geöffnet. Die Mitarbeiter waren vier Stunden eingesperrt. Jetzt dürfen sie nach Hause.



+++ 19.43 Uhr +++

Schwedische Medien berichten, dass die Polizei zwei Personen in Gewahrsam genommen hat, um sie zu befragen. Ein Polizeisprecher sagte der Nachrichtenagentur TT, es sei ausdrücklich unklar, ob sie verdächtig seien.



+++ 19.39 Uhr +++

Tausende Stockholmer sind zu Fuß unterwegs nach Hause, weil viele Straßen gesperrt sind und kaum U-Bahnen fahren. Einige Linien sind inzwischen aber wieder in Betrieb. Die Stadtverwaltung bietet allen Unterschlupf, die nicht in ihre Wohnungen können. Einsatzfahrzeuge der Polizei, Feuerwehr und Krankenwagen stehen (07.04.17) in einer Einkaufstraße in Stockholm. (dpa picture alliance / AP / Fredrik Sandberg/TT NEWS AGENCY)

+++ 19.35 Uhr +++

Der nationale Krisen- und Informationsdienst in Schweden ruft dazu auf, keine Gerüchte zu verbreiten. Die Polizei hat noch keine Neuigkeiten zum mutmaßlichen Täter mitgeteilt. Weil in Stockholm die Telefonnetze überlastet sind, empfiehlt sie, über die sozialen Netzwerke zu kommunizieren. Weite Teile der Stockholmer Innenstadt sind weiter abgesperrt.

+++ 18.53 Uhr +++

Stockholmer Bürger bieten unter dem Twitter-Hashtag #openstockholm Unterschlupf für die, die nicht nach Hause können.

Stockholmare öppnar sina hem för drabbade under hashtaggen #OpenStockholm https://t.co/uD4KZgGnU3 pic.twitter.com/qeKkxvyeYX — Dagens Nyheter (@dagensnyheter) 7. April 2017

+++ 18.50 Uhr +++

Der Verkehr über die Öresund-Brücke zwischen Schweden und Dänemark ist nach Angaben des Betreibers nur noch eingeschränkt möglich. Dies sei auf Wunsch der schwedischen Polizei geschehen.

+++ 18.31 Uhr +++

Die schwedische Eisenbahn hat für heute alle Zugverbindungen von und nach Stockholm eingestellt.

+++ 18.23 Uhr +++

Inzwischen sind weitere Videoaufnahmen des Anschlags verfügbar. Man sieht Menschen flüchten und Polizisten, die die Straßen in der Stockholmer Innenstadt absperren.

Schwedische Regierung geht von Terror aus - Bilder von der Situation in #Stockholm nach der Tat pic.twitter.com/mBDaicV4MI — DW (Deutsch) (@dw_deutsch) 7. April 2017

+++ 18.14 Uhr +++

Die Polizei in Stockholm fahndet noch nach dem Täter des Lkw-Anschlags. Der Fahrer sei noch nicht gefasst. Im DLF berichtete eine Augenzeugin, die im Kaufhaus war, in das der Attentäter gerast ist. Sie erzählt von einem großen Knall und Schüssen.

+++ 17.56 Uhr +++

Die schwedische Polizei hat Fotos des Tatverdächtigen veröffentlicht. Einzelheiten, um wen es sich handeln könnte, sind aber noch nicht bekannt.

Die Stockholmer Polizei sucht nach diesem Mann (dpa /AP /TT News Agency /Polizei)

+++ 17.40 Uhr +++

Die Polizei in Stockholm hat noch immer keine genauen Angaben über die Zahl der Opfer gemacht. In der letzten Mitteilung war nur von "mehreren Toten und mehreren Verletzten" die Rede. Die Außenminister Deutschlands und Frankreichs, Gabriel und Ayrault äußern in einer gemeinsamen Mitteilung ihr Mitgefühl.

AM @sigmargabriel und AM @jeanmarcayrault: Nachrichten aus #Stockholm erschütternd. Wir stehen wir an der Seite unserer schwedischen Freunde pic.twitter.com/Tk56XKD9Sv — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 7. April 2017

+++ 17.34 Uhr +++

Nach dem Anschlag in der Stockholmer Innenstadt bleiben offenbar alle Kinos und viele Theater in der schwedischen Hauptstadt heute Abend geschlossen. Das berichtete unter anderem der öffentlich-rechtliche Sender Sveriges Television AB.



+++ 17.27 Uhr +++

Die schwedische Polizei hat eine Hotline für besorgte Angehörige und Freunde freigeschaltet. Sie können im schwedischen Telefonnetz unter der Nummer 11414-9 die Polizei kontaktieren.

Eventuellt oroliga anhöriga kan ringa 11414 och direktval 9 för kontakt med polisen. #Stockholm — Polisen Stockholm (@polisen_sthlm) 7. April 2017

+++ 17.13 Uhr +++

Auch die Polizei in Norwegen ist in erhöhter Alarmbereitschaft. In den größeren Städten und an allen Flughäfen tragen die Beamten bis auf Weiteres Waffen.

+++ 17.06 Uhr +++

Die Stockholmer Innenstadt ist abgeriegelt. Die U-Bahn steht still. Alle Regierungsmitglieder sind nach Angaben aus schwedischen Sicherheitskreisen in Sicherheit gebracht worden.

+++ 17.04 Uhr +++

Der Deutschlandfunk berichtet von 17.05 Uhr bis 17.10 Uhr in einer Sondersendung über die aktuellen Geschehnisse in Stockholm.

+++ 17.01 Uhr +++

Die Europäische Union hat Schweden ihre Hilfe angeboten. EU-Kommissionspräsident Juncker sagte, ein Angriff auf ein EU-Mitgliedsland sei ein Angriff auf die gesamte Union. Das Video eines Augenzeugen zeigt, wie die Menschen in der Stockholmer Innenstadt vor dem Kleinlaster fliehen.

#3Novices : Footage shows people fleeing Stockholm truck crash scene https://t.co/HZpV7Lzy36 Footage filmed by eyewitness Johnny Chadda sh… — 3NovicesEurope (@3NovicesEU) 7. April 2017

+++ 16.55 Uhr +++

Die U-Bahn in Stockholm steht jetzt vollständig still. Alle Stationen wurden geschlossen.

Der Ort des Anschlags in einer Einkaufsstraße in der Stockholmer Innenstadt (dpa /TT NEWS AGENCY /Andreas Schyman)

+++ 16.50 Uhr +++

Bundesinnenminister De Maizière hat den Opfern von Stockholm und ihren Angehörigen sein Mitgefühl ausgesprochen: "Schon wieder hat uns eine entsetzliche Nachricht erreicht, diesmal aus Stockholm. Wir wissen noch nicht, ob es Bezüge zum internationalen Terrorismus gibt, auch wenn erste Bilder diesen Gedanken aufkommen lassen." Auch die Linken-Vorsitzende Kipping hat ihr Beileid getwittert.

Wieder ein Attentat. Wieder ein LKW. Ich verfluche diesen Terror! Mit Gedanken bei den Toten & allen, die ihre Liebsten verloren. #Stockholm — Katja Kipping (@katjakipping) 7. April 2017

+++ 16.44 Uhr +++

Die Stockholmer Polizei hat Berichte zurückgewiesen, wonach ein Verdächtiger in Zusammenhang mit dem Anschlag festgenommen worden sei.

+++16.39 Uhr +++

Facebook hat seinen Sicherheits-Check aktiviert. Nutzer in Stockholm können über diesen Service ihren Freunden mitteilen, dass sie in Sicherheit sind. Der "Safety-Check" war unter dem Eindruck des Tsunami in Japan 2011 entwickelt worden.

+++ 16.37 Uhr +++

Regierungssprecher Seibert bekundet Solidarität mit Schweden: "Wir stehen zusammen gegen den Terror."

Unsere Gedanken gehen zu den Menschen in #Stockholm, zu Verletzten, Angehörigen, Rettern + Polizisten. Wir stehen zusammen gegen den Terror. — Steffen Seibert (@RegSprecher) 7. April 2017

+++ 16.31 Uhr +++

Die schwedische Polizei evakuiert den Stockholmer Hauptbahnhof und fordert die Menschen auf, zuhause zu bleiben.

Polisen uppmanar människor att stanna hemma och undvika city. Sprid detta till de ni känner. #stockholm — Polisen Stockholm (@polisen_sthlm) 7. April 2017

+++ 16.24 Uhr +++

Die schwedische Königsfamilie äußert ihre Bestürzung und Anteilnahme. König Carl XVI. Gustaf schrieb auf der Homepage der Königsfamilie: "Ich und die gesamte Königsfamilie haben mit größter Bestürzung die Informationen über das Attentat am Nachmittag in Stockholm entgegengenommen. Wir folgen der Entwicklung, aber vorerst gehen unsere Gedanken an die Getöteten und deren Familien."

Passanten in der Innenstadt Stockholms werden in Sicherheit gebracht. (TT News Agency)

+++ 16.21 Uhr +++

Die Tagesschau berichtet, dass der Lkw eine längere Strecke durch die Fußgängerzone gefahren ist, bevor er in das Kaufhaus raste.

Stockholm: "Erinnerungen an Berlin werden wach" https://t.co/jUYh6Fw7bH #Stockholm — tagesschau (@tagesschau) 7. April 2017

+++ 16.16 Uhr +++

Die schwedische Polizei hat einen Verdächtigen festgenommen.

+++ 16.12 Uhr +++

Die schwedische Polizei hat einen dritten Toten bestätigt. Der Lkw, der in das Kaufhaus gerast ist, wurde laut einem Bericht der Zeitung "Expressen" früher am heutigen Tag gestohlen.

+++ 16.06 Uhr +++

Medienberichten zufolge haben die schwedischen Sicherheistbehörden wichtige Gebäude in der Innenstadt abgeriegelt. Der Sitz der schwedischen Regierung, das Parlamentsgebäude und das Königsschloss seien von der Polizei abgesperrt worden.



Polizisten nach dem Anschlag in Stockholm (dpa/TT NEWS AGENCY)

+++ 16.01 Uhr +++

Die Stockholmer Zeitung Expressen berichtet von fünf Toten.

Schwedens Premierminister Löfven sagte, Schweden sei angegriffen worden. Alles deute auf einen Terrorangriff hin.

+++ 15.58 Uhr +++

Der DLF berichtet ab 16.05 Uhr in einer Sondersendung über den Anschlag in Stockholm

+++ 15.57 Uhr +++

Augenzeugen berichten von einem möglichen zweiten Tatort in Stockholm

Freund aus #Stockholm berichtet über zweiten Vorfall/Schusswechsel am Fridhelmsplan. — Patrick Gruska (@PatrickGruska) 7. April 2017

+++ 15.55 Uhr +++

Der schwedische Geheimdienst geht von einem Anschlag aus. Hintergründe sind noch nicht bekannt.

+++ 15.54 Uhr +++

In Stockholm sind alle U-Bahn-Stationen geschlossen worden. Der Verkehr steht still

Der Ort des Anschlags in der Drottninggatan in Stockholm (dpa news via AP /TT NEWS AGENCY)

+++ 15.48 Uhr +++

Nach Angaben der Polizei wurden mindestens zwei Menschen getötet und mehrere verletzt. Der Vorfall ereignete sich kurz vor 15 Uhr vor einem gut besuchten Kaufhaus in einer zentralen Einkaufstraße. Reporter des schwedischen Fernsehsenders SVT berichten von einem Brand auf einer belebten Einkaufsstraße und von völligem Chaos. Die Polizei warnt davor, in die Stockholmer Innenstadt zu fahren. Es habe auch Berichte über Schüsse gegeben.