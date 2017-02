Polizei Mutmaßlicher Unterstützer des IS festgenommen

Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) (AFP / TAUSEEF MUSTAFA)

Die Polizei hat im Raum Ingolstadt einen mutmaßlichen Unterstützer des sogenannten Islamischen Staats festgenommen.

Der 35-Jährige soll den IS mit eigenem Geld und durch Spendenaufrufe in einem sozialen Netzwerk unterstützt haben. Wie die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus in München mitteilte, wurden seine Wohnung und sein Arbeitsplatz durchsucht. Das Oberlandesgericht München habe für den Mann Untersuchungshaft angeordnet.