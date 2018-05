Polizeiaktion in Ellwangen

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nach dem Großeinsatz der Polizei in einer Flüchtlingsunterkunft in Ellwangen gegen mehrere Personen.

Einigen vorläufig festgenommenen Flüchtlingen drohen Anzeigen wegen aktiver Widerstandshandlungen. Außerdem laufen nach Angaben der Polizei Aalen Ermittlungsverfahren wegen Drogendelikten, Diebstahls und Hausfriedensbruchs.



Die Grünen-Politikerin Mihalic sagte im Deutschlandfunk, es habe niemand vorhersehen können, dass die geplante Abschiebung eines Flüchtlings aus der Unterkunft in Ellwangen so eskaliere. Man müsse überdenken, wie man Geflüchtete unterbringe: Große Sammelunterkünfte wie sie Bundesinnenminister Seehofer mit den sogenannten Ankerzentren plane, würden die Gefahr eines großen Gewaltpotenzials bergen, so Mihalic.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.