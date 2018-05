Der Präsident des Deutschen Anwaltvereins, Schellenberg, hat die geplanten Änderungen des Polizeigesetzes in Bayern kritisiert.

Mit der Änderung des Gefahrenbegriffs verlasse man die geübten Wege des Polizeirechts, sagte Schellenberg im Deutschlandfunk (Audio-Link). Dies könne zu Rechtsunsicherheit führen. Bislang müsse man eine Gefahr durch Tatsachen belegen, künftig reiche die Erwartung einer Bedrohung. Die geplante Ausweitung der Präventivhaftung für sogenannte Gefährder sieht der Deutsche Anwaltverein skeptisch. Der Staat sei verpflichtet, wenn er so stark in die Bürgerrechte eingreife, das mildeste Mittel anzuwenden. Das könne nie eine unbegrenzte Fortführung der Haft sein.



Das Gesetz soll heute vom Landtag in München verabschiedet werden. Bayerns Innenminister Herrmann nahm den Entwurf erneut gegen Kritik in Schutz. Es sei grober Unfug zu behaupten, dass die Polizei militarisiert und neuerdings mit Handgranaten ausgestattet werden solle, sagte der CSU-Politiker der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Dass es in Bayern Einheiten mit Handgranaten gebe, stehe seit 40 Jahren im Polizeigesetz. Allerdings räumte Hermann mit Blick auf die öffentliche Debatte ein, sein Ministerium habe unterschätzt, was Zitat - unterschwellig über die sozialen Medien an Unfug verbreitet - worden sei.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.