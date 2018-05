Die Deutsche Polizeigewerkschaft hat von der Bundesregierung ein Sicherheitskonzept für die geplanten Ankerzentren gefordert.

Der Gewerkschaftsvorsitzende Wendt sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", die Sicherheit der Einsatzkräfte müsse dabei oberste Priorität haben. Die Gewerkschaft fordert unter anderem bauliche Vorgaben wie Schleusen am Eingang mit Zugangskontrollen sowie Fluchträume für das Personal. Die Anlagen müssten umzäunt sein und umfassend durch Videokameras überwacht werden.

Mit Blick auf den Vorfall in Ellwangen sagte Wendt, künftig sei von mehr gewalttätigen Auseinandersetzungen in Asylunterkünften auszugehen.

Diese Nachricht wurde am 07.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.