Das Bundesland Rheinland-Pfalz will Polizisten für ihre Gewerkschaftsarbeit künftig nicht mehr vom Dienst freistellen.

Konkret geht es um die Landesvorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft und des Bundes Deutscher Kriminalbeamter. Ein Sprecher des Innenministeriums sagte in Mainz, in beiden Fällen werde es nun ein Anhörungsverfahren geben. Ziel sei es, die bisherige Regelung zurückzunehmen. Hintergrund ist die Affäre um dem Polizeigewerkschafter Wendt in Nordrhein-Westfalen. Die Landesregierung in Düsseldorf will gegen den freigestellten Beamten ein Disziplinarverfahren eröffnen. Wendt soll es versäumt haben, für seine Arbeit im Aufsichtsrat eines Versicherungskonzerns eine Nebentätigkeit anzumelden.