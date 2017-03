Der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Wendt, gerät wegen seiner Besoldung unter Druck. Er ist über viele Jahre vom Land Nordrhein-Westfalen bezahlt worden, ohne als Polizist zu arbeiten.

Die Grünen-Politikerin Mihalic, die selbst Polizeibeamtin war, sagte dem "Kölner Stadt-Anzeiger", der wohl lauteste Mahner für Law and Order nehme es in eigener Sache nicht so genau. Der stellvertretende Fraktionschef der Linken, Tempel, forderte Aufklärung und Transparenz. Wenn die Vorwürfe stimmten, wäre der Straftatbestand der Untreue zu prüfen, meinte Tempel. Falls Wendt seinen Sold unrechtmäßig bezogen habe, müsse er ihn zurückzahlen. Auch Tempel war früher selbst als Polizist tätig.



Wendt räumte inzwischen im ARD-Fernsehen ein, er habe eine Besoldung als Hauptkommissar erhalten, obwohl er nur für die Gewerkschjaft gearbeitet habe. Kürzlich hatte er noch behauptet, dass er sein Geld von der Gewerkschaft erhalte. Mittlerweile hat Wendt die vorzeitige Pensionierung beantragt. Seinen Posten als Vorsitzender der Polizeigewerkschaft, die zum Deutschen Beamtenbund gehört, will er weiterführen.