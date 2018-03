Der polnische Präsident Duda hat die EU mit den früheren Teilungsmächten seines Landes verglichen.

Dabei handelt es sich um Preußen, Österreich-Ungarn und das Zarenreich, die Ende des 18. Jahrhunderts Polen unter sich aufgeteilt hatten. Bei einer Veranstaltung in Niederschlesien erklärte Duda, die Unabhängigkeit und Souveränität Polens müssten um jeden Preis verteidigt werden.



Die Beziehungen zwischen Warschau und der Europäischen Union sind schon seit längerem von Spannungen geprägt. In wenigen Tagen läuft eine Frist ab, die die EU-Kommission Warschau im Streit um den Umbau der polnischen Justiz gesetzt hatte. Polen verstößt nach Ansicht der Kommission damit gegen EU-Grundregeln. Die polnische Regierung weist die Kritik als Angriff auf die Souveränitätsrechte zurück.



Bislang haben Abgeordnete der polnischen Regierungspartei PiS stets bestritten, die Führung des Landes arbeite an einem Ausstiegs Polens aus der EU.

