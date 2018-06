Die USA werden ihre Sanktionen gegen Nordkorea erst dann lockern, wenn Pjöngjang seine Atomwaffen vollständig abgeschafft hat.

Das stellte Außenminister Pompeo nach einem Gespräch mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon in Seoul klar. Präsident Trump habe seine Position in diesem Punkt sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. In nordkoreanischen Staatsmedien hatte es geheißen, Trump und Nordkoreas Staatschef Kim hätten ein "Schritt-für-Schritt"-Verfahren vereinbart. Mit Blick auf die Militärmanöver zwischen den USA und Südkorea sagte Pompeo, diese würden nur für die Zeit gut laufender Verhandlungen eingestellt.

