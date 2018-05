Die USA wollen nach ihrem Ausstieg aus dem Atomabkommen den Druck auf den Iran deutlich erhöhen. Außenminister Pompeo sagte in Washington in einer Grundsatzrede zur amerikanischen Iran-Strategie, die kürzlich wieder in Kraft getretenen Sanktionen gegen das Land seien nur der Anfang. Man werde weitere sehr schmerzhafte Maßnahmen verhängen.

Er sprach von den härtesten US-Sanktionen der Geschichte. Die Führer in Teheran dürften keine Zweifel an der Ernsthaftigkeit der USA haben, eine nukleare Bewaffnung des Iran zu verhindern, betonte Pompeo. Das Land müsse zudem seine Kräfte aus Syrien zurückziehen und die Unterstützung der Huthi-Miliz im Jemen sowie der Taliban in Afghanistan einstellen. Pompeo bekräftigte die US-Drohungen gegen Unternehmen, die mit dem Iran Geschäft betreiben. Diese würden zur Verantwortung gezogen.



Die EU, China und Russland wollen an dem Atomabkommen festhalten. Die EU reaktiviert dazu eine alte Verordnung, wonach europäische Unternehmen mit Geschäftsbeziehungen zum Iran im Falle von US-Sanktionen für finanzielle Verluste entschädigt werden sollen.

