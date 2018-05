Der israelische Premierminister Netanjahu hat die Linie der USA gegenüber dem Iran gelobt.

Netanjahu sagte in Jerusalem, die äußerst entschlossenen Haltung, die US-Außenminister Pompeo dargelegt habe, sei die richtige Politik gegenüber Teheran. Pompeo hatte wörtlich die "härtesten US-Sanktionen der Geschichte" angekündigt, sollte die iranische Regierung nicht auf eine Liste von Forderungen eingehen. Darunter sind neben dem Verzicht auf Urananreicherung auch der Abzug von Kämpfern aus Syrien und die Einstellung der Unterstützung der Huthi-Miliz im Jemen.



Irans Präsident Ruhani wies die Drohungen zurück und erklärte, die Ära dieser Art von Rhetorik sei vorbei. Außenminister Sarif betonte, sein Land werde weiter mit den Europäern zusammenarbeiten, um Lösungen zu finden.



Die EU will an dem von den USA aufgekündigten Atomabkommen festhalten. Das bekräftigte Bundesaußenminister Maas nach Pompeos Rede, die auch von der EU-Außenbeauftragten Mogherini kritisiert wurde.

