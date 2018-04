Die schwedische Pop-Gruppe Abba hat gut 35 Jahre nach ihrer Auflösung zwei neue Lieder aufgenommen.

Das teilten die vier Bandmitglieder in Stockholm mit. Abba gehört zu den erfolgreichsten Gruppen der Musikgeschichte. 1982 löste die Band sich auf. Über eine Wiedervereinigung ist in den Jahren danach immer wieder spekuliert worden. Von weiteren gemeinsamen Aktivitäten ist in der Stellungnahme der Musiker aber keine Rede.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.