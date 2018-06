"Ihre Zeit in Gedanken erfasst" - so verstand Hegel die Aufgabe der Philosophie. Deshalb könne sie nicht an popkulturellen Phänomenen wie dem Hip-Hop vorbeisehen, sagt Jürgen Manemann, Direktor des Forschungsinstituts für Philosophie in Hannover. Dort hatte man bereits im Jahre 2015 RapperInnen und PhilosophInnen für eine gemeinsame Session auf die Bühne gebracht und sich danach auch in diversen Seminaren mit der Thematik befasst. Jetzt ist daraus ein Buch entstanden: "Philosophie des HipHop".

Wir haben noch länger mit Jürgen Manemann und Spax gesprochen - hören Sie hier die Langfassung des Corsogesprächs

Hip-Hop sei Philosophie, weil er bewusst das eigene Leben als Lebenspraxis reflektiere, so Jürgen Manemann. Während Philosophie der Versuch sei, zu sagen, was an der Zeit ist, sei "Hip-Hop der Versuch, zu performen, was an der Zeit ist". Für den Rapper Spax spiegelt Hip-Hop immer die Gesellschaft. Besonders entscheidend sei der Battlerap, da das Erlangen von Anerkennung eine grundlegend wichtige Kategorie für die Philosophie des Hip-Hop sei. Die Philosophie könne vom Hip-Hop lernen, sich selbst wieder neu zu entdecken, indem sie sich als philosophische Praxis, als Lebenskunst erkenne.

