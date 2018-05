Europas Richter haben vor wachsendem Einfluss von Populisten gewarnt.

Überall, wo sie regierten, sei das erste Ziel ihrer Attacken - neben den Medien - die Unabhängigkeit der Justiz, sagte der Vorsitzende des Deutschen Richterbundes, Gnisa, beim Europäischen Justizgipfel in Berlin. Der Kammerpräsident am Europäischen Gerichtshof, von Danwitz, fügte hinzu, wo die Werte Europas aufgekündigt würden, schlage die Stunde der Wahrheit für die Dritte Gewalt. Auch wenn Richter auf die Einsicht aller politischen Akteure hofften, müssten sie dennoch wachsam sein.



Bundesjustizministerin Barley führte aus, das Rechtsstaatsprinzip sei das Rückgrat jeder Demokratie. Auch in Deutschland gebe es Angriffe auf den Rechtsstaat, warnte die SPD-Politikern vor den Vertretern von mehr als 40 Richterverbänden aus Europa. Der Vizepräsident der EU-Kommission, Timmermans, verwies auf das Beispiel Polen und sprach von einer schweren Rechtsstaatskrise. In Folge von Reformen stehe die Justiz dort unter politischer Kontrolle der regierenden Mehrheit, sagte er.

