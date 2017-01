Populismus Human Rights Watch sieht westliche Demokratien bedroht

"Populisten gedeihen in Abwesenheit von Opposition", warnt die Menschenrechtsorganisation. (AFP / John MacDougall)

Human Rights Watch warnt vor einem weiteren Aufstieg populistischer Politiker und autoritärer Regierungen.

Dies bedrohe auch westliche Demokratien, erklärte die Menschenrechtsorganisation in ihrem Jahresbericht. Im Sieg etwa des designierten US-Präsidenten Trump zeige sich die wachsende Zugkraft der Idee eines starken Führers. Eine Zuneigung zu einem autoritären Regierungsstil sei auch an Ländern wie den Philippinen, der Türkei, Ägypten oder Venezuela festzumachen. Deren Regierungen fühlten sich durch den Aufstieg des Populismus im Westen sowie das Schweigen westlicher Regierungen zu Menschenrechtsverstößen ermutigt.



Als bestes Gegengewicht zu Populismus sieht Human Rights Watch öffentlichen Aktivismus. So gediehen Populisten am besten in Abwesenheit von Opposition.