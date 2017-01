Populisten gleichen Schulhoftyrannen. Wer am Lautesten schreit, sich traut, auch Lehrer anzupöbeln und den Eindruck macht, ihm kann keiner was, wird immer Mitschüler finden, die ihn bewundern – und sei es nur, weil diese Mitschüler es genießen, die Angst und die Unsicherheit zu spüren, die Schulhoftyrannen verbreiten. Wie Schulhoftyrannen gewinnen Populisten ihren Einfluss auf die öffentliche Meinungsbildung auch aus dem Schweigen derer, denen Kraftmeierei und Schaumschlägerei zuwider sind. Oder derer, die sich nicht zu helfen wissen, weil sie ja keine Spielverderber oder Außenseiter sein wollen.

Nun geht die Schulzeit für jeden einmal vorbei und die Lebenserfahrung zeigt, dass aus Schulhoftyrannen nur selten erfolgreiche Mitbürger werden. Mit den Populisten scheint es sich anders zu verhalten. Sie spielen - zumindest zurzeit - erfolgreich die paradoxe Rolle von Politikern, die gleichzeitig keine Politiker sein wollen.

Publikumswirksame Verachtung der Elite

Sie sind die Schulhoftyrannen, die die angeblichen Streber - also die von ihnen diffamierten Vertreter von Staat und Gesellschaft - in der öffentlichen Wahrnehmung mit ihren Themen vor sich hertreiben. Ihre publikumswirksame Verachtung einer so genannten Elite, zu der die Populisten doch so gerne selbst gehören wollen, schließt auch die Journalisten ein.

Nicht ohne Grund: Der Journalist ist der natürliche Feind des Populisten. Denn wenn er seinen Beruf richtig macht, arbeitet der Journalist mit Fakten. Fakten aber konterkarieren die einfache Weltsicht, die der Populist verbreitet. Fakten sind langweilig, weil sie zeigen, dass die Welt nicht nur schwarz-weiß ist und dass man beispielsweise nicht einfach eine Mauer zwischen Mexiko und die USA bauen und dafür als US-Präsident die Mexikaner bezahlen lassen kann.

Nicht auf das Spiel der Populisten einlassen

Fakten stören, weil sich mit ihnen nachweisen lässt, dass der Kaiser keine Kleider anhat. Kein Wunder also, dass es zum Kerngeschäft des Populisten gehört, die Medien zu diskreditieren. Ob Trump oder die europäischen Rechtspopulisten, die bei ihrer Versammlung in Koblenz viele Medienvertreter ausschließen wollen – Journalisten dürfen sich nicht auf ihr Spiel einlassen.

Sie müssen den Saal einer Pressekonferenz verlassen, wenn einem der ihren - wie von Trump - verboten wird, Fragen zu stellen. Sie dürfen nicht von einer Veranstaltung berichten, wenn dies nicht auch ihren Kollegen erlaubt wird. Nur so wird gezeigt, dass in einer demokratischen Gesellschaft undemokratisches Verhalten nicht toleriert wird.