In ihrem aktuellen Bühnenprogramm "Ruhe bewahren" karikiert sie subtil die atemlose Gesellschaft, in der sie ihre To do-Liste abarbeitet: Mama anrufen, einkaufen, fürs Alter vorsorgen und einen neuen Mann finden.

Dabei wechselt sie ständig die Rollen, mal selbstbewusst und sexy, mal betrunkene Hausfrau. Wenn sie zwischen ihren Tourneen Zeit hat, spielt sie auch schon mal im "Tatort" oder bei den "Rosenheim-Cops" im Fernsehen mit.

Doch wen auch immer Luise Kinseher verkörpert, stets bleibt sie eine sehr bayerische Powerfrau.

