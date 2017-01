Portugal Früherer Präsident Soares ist im Alter von 92 Jahren gestorben

Portugals früherer Präsident Mario Soares ist im Alter von 92 Jahren gestorben (dpa picture alliance / EPA/ETIENNE LAURENT )

Das gab der Sprecher des Krankenhauses bekannt, in dem der 92-Jährige seit Mitte Dezember behandelt wurde. Ein Jahr vor der "Nelkenrevolution" von 1974, die zum Sturz der Diktatur führte, hatte Soares die Sozialistische Partei Portugals gegründet. Danach prägte er die Demokratisierung des Landes in entscheidender Form. Er war zweimal Ministerpräsident und anschließend bis 1966 in zwei Amtsperioden auch Staatsoberhaupt von Portugal.