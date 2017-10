Bei den Waldbränden in Portugal sind nach neuen Angaben der Behörden bislang mehr als 30 Menschen ums Leben gekommen.

Wie der Zivilschutz mitteilte, sind vor allem die Bezirke Coimbra und Castelo Branco in der Landesmitte sowie Viseu weiter im Norden betroffen. Inzwischen wird die Bevölkerung dazu aufgerufen, selbst gegen die Flammen vorzugehen und nicht auf die Feuerwehr zu warten. Erst Mitte Juni starben in Portugal bei Waldbränden mehr als 60 Menschen.



Auch aus Spanien werden mehrere Brände gemeldet. In der Provinz Galizien kamen bislang drei Menschen ums Leben.