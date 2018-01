Im Norden Portugals sind bei einem Brand in einem Bürgerzentrum mindestens acht Menschen ums Leben gekommen.

Rund 50 weitere wurden verletzt, wie die Feuerwehr in Tondela mitteilte. Das Feuer war ausgebrochen, während die Besucher in dem Gebäude zu Abend aßen oder an einem Kartenturnier teilnahmen. Die Ursache blieb zunächst unbekannt.

