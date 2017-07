Aus Portugal werden neue Waldbrände gemeldet.

Im Kampf gegen die Flammen waren nach Angaben des Zivilschutzes gestern wieder mehr als 2.300 Feuerwehrleute im Einsatz. Am schlimmsten betroffen war demnach die Region Castelo Branco.



Um das Waldbrand-Risiko zu verringern, hatte das Parlament in Lissabon zuletzt unter anderem beschlossen, die Zahl der leicht entzündlichen Eukalyptusbäume zu reduzieren. Im vergangenen Monat waren bei Waldbränden in Portugal 64 Menschen ums Leben gekommen.