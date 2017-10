In Portugal hat eine dreitägige Staatstrauer für die Opfer der Waldbrände begonnen.

Regierungschef Santos da Costa bekundete den betroffenen Familien seine Anteilnahme. Inzwischen stieg die Zahl der Toten auf 41. Auch in der spanischen Provinz Galicien wurde für drei Tage Staatstrauer ausgerufen. Dort verloren vier Menschen in den Flammen ihr Leben. Die zuständigen Behörden gehen nach eigenen Angaben in vielen Fällen von Brandstiftung aus.