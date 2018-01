Nun droht Martin Schulz der Absturz von der SPD-Spitze: Denn in Bonn könnten sich die strategischen Fehler des SPD-Chefs sowie das fehlende Gespür für die Stimmung in Teilen der Partei rächen. Denn Schulz hat die SPD in eine Sackgasse gesteuert. Das alles konnte aber nur passieren, weil er wohl nicht genug zugehört, beobachtet, aber mancherorts auch zu viel und zu schnell geredet hat.

"Sagen, was man tut, und tun, was man sagt." Diese Worte des langjährigen nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten und späteren Bundespräsidenten Johannes Rau gelten bei SPD-Funktionären – vor allem an Rhein und Ruhr – als eine Art Leitsatz. Die Taten der aktuellen SPD-Spitze stehen geradezu konträr zu dieser Rau'schen Formel.

Im Wahlkampf hatte Schulz sich festgelegt, er gehe in kein Kabinett Merkel; am Wahlabend getönt, man gehe in keine Große Koalition – und dieses Versprechen nach dem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen sogar noch erneuert. Nun aber soll, nach einer Woche Sondierung, all dies Makulatur sein – und die Parteitags-Delegierten bitte dem Ganzen ihre Absolution erteilen. Das Wort dieses Mannes – richtig glaubwürdig wirkt es nicht.

Letztes Mal gab es den Mindestlohn – und diesmal?

Und vielleicht endet Schulz' turbulenter Flug nach steilem Aufstieg und unsanftem Zwischenstopp am Wahlabend deshalb nun in Bonn: Wie und vor allem warum, lässt sich gut an, aus und in Nordrhein-Westfalen beobachten. Noch immer stellt NRW, einst von Herbert Wehner als "Herzkammer der Sozialdemokratie" ausgerufen, den größten SPD-Landesverband. 144 Delegierte kommen aus Nordrhein-Westfalen, was einem Viertel des Parteitages entspricht. Doch gerade an Rhein und Ruhr ist die Skepsis gegenüber einer neuerlichen Großen Koalition enorm.

Wie schon vor vier Jahren übrigens. Damals wurde die Basis gerade noch mitgenommen, durch den Mindestlohn besänftigt. Genau solche sozialdemokratischen Leuchtturm-Projekte fehlen nun aber im Angebot, das Schulz seinen Genossen macht. Aber wenn nicht alles täuscht, sind die 28-Seiten-Sondierungsergebnis, die Inhalte also, bei der Entscheidung – ob es Koalitionsverhandlungen mit der Union geben soll, für die, die jetzt auf der Palme sind, zweitrangig.

Schon das Scheitern der NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft bei der Landtagswahl im vergangenen Mai, hat gezeigt: Die Wahrnehmung vor Ort, an der Basis ist anders: Es wird sich nicht gekümmert. Viele Menschen – gerade im Ruhrgebiet – haben daher ihr Kreuz bei der AfD gemacht und Kraft zu Fall gebracht.

Vorwurf der Jusos: Selbstmord aus Angst vor dem Tod

Natürlich: Wegrennen ist noch keine Strategie. Sozialdemokraten haben sich stets auch staatstragend gezeigt. Das Problem ist nur: Schulz hatte eine andere Parole ausgerufen. Jetzt muss er die Delegierten überzeugen, dass sich die SPD auch in einer Regierung mit der Union erneuern und die Politik sozialdemokratisch gestalten kann. Keine leichte Sache, denn ob er selbst daran glaubt, fragen sich nicht nur die Jusos. Sie stehen, nach dem Zickzackkurs ihres Parteichefs auf dem Standpunkt: Selbstmord aus Angst vor dem Tod, sei keine gute Strategie.

Dies ist auch der Grundtenor ihrer lauten #NoGroko-Kampagne, die spürbar an Dynamik gewinnt. Sie argumentieren dabei vor allem eben mit der zukünftigen Glaubwürdigkeit der Partei. Die SPD-Führung scheint dieser Dynamik hilflos gegenüber zu stehen. Sie schafft es bislang nicht, im Schwarze-Peter-Spiel der Union die entscheidende Karte zuzustecken. Denn wer sucht eigentlich einen Koalitionspartner? Ist es nicht das Team von Bundeskanzlerin Angela Merkel, das bereits an einer Sondierungsrunde gescheitert ist?

Wie immer das in Bonn ausgeht. Die SPD wird hart zu kauen haben. Ob mit oder ohne Starterlaubnis für Koalitionsverhandlungen: Der Parteichef ist angeschlagen, die Basis unglücklich. Ein Dilemma, wie es im Buche steht. Und nur so viel ist sicher: Die Zukunft des Martin Schulz ist ungewiss.

Moritz Küpper (Deutschlandradio / Bettina Straub)Moritz Küpper, Jahrgang 1980, studierte Politik- und Kommunikationswissenschaften und Volkswirtschaftslehre in München und Washington, D.C. und besuchte die Deutsche Journalistenschule. Er promovierte an der Universität Bonn und arbeitete als Redakteur bei Capital, in der Online-Redaktion des Deutschlandradios sowie der Deutschlandfunk-Sportredaktion. Seit 2015 ist er als Deutschlandradio-Landeskorrespondent in Nordrhein-Westfalen tätig.