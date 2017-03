Die Gewerkschaft Verdi begrüßt den Verbleib der Postbank in der Deutschen Bank.

Die Pläne böten die Chance, das Postbank-Geschäft in Deutschland erfolgreich weiterzuführen und damit die Arbeitsplätze der Beschäftigten langfristig zu sichern, sagte Verdi-Chef Bsirske in Berlin. Dabei komme dem tariflichen Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen entscheidende Bedeutung zu.



Die Deutsche Bank hatte zuvor mitgeteilt, dass die Postbank wieder ins Privat- und Firmenkundengeschäft integriert werden soll. Außerdem kündigte das größte deutsche Geldhaus eine Kapitalerhöhung von rund acht Milliarden Euro an.