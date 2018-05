Wir sind in der Heimat der Gauloises und Gitanes, wo man das Rauchverbot nicht ganz so ernst nimmt wie andernorts. Beim "Café au lait" in der Kinopause weht einem schon mal die Rauchwolke vom Nachbarn ins Gesicht - ganz zu schweigen vom omnipräsenten, elektronisch produzierten Vaper-Dampf.

Digitale Schwaden

Doch das ist alles nur ein laues Lüftchen gegen die Rauch-Orgien, die in diesem Cannes-Jahr auf der Wettbewerbsleinwand gefeiert werden. Da wird gepafft und inhaliert, gequalmt und geschmökt, dass man beim Verlassen des Kinos versucht ist, an der eigenen Kleidung zu schnuppern, ob darin nicht etwas hängen geblieben ist von den digitalen Schwaden.

So richtig los geht es am zweiten Tag in Kirill Serebrennikovs Punk-Hommage "Leto": Keine Einstellung ohne Glimmstängel. Wer den Schmutz ins Mikro bellen will, muss ihn vorher auch einatmen - ob am Strand, im Bett oder auf der Bühne. Nur in Gegenwart des Kleinkindes, da ist die Leningrader Babuschka streng, in Babynähe herrscht Rauchverbot. Ausnahmslos.

Die Spätfolgen des Nikotingenusses sind Jacques dagegen herzlich egal. Christophe Honoré zeigt in "Plaire, aimer et courir vite" seinen AIDS-kranken Protagonisten, wie er sich mit der linken Hand am Infusionsständer festhält, während er mit der linken eine der letzten Zigaretten seines Lebens zum Mund führt.

So viel geraucht wurde selten

Und so geht es in einem fort: Die Jazzbühnen von Paris versenkt Pawel Pawlikowski in wallenden Rauchwolken. Jia Zhang-Ke stattet jeden seiner chinesischen Mafiosi mit Knarre und Fluppe aus. Und Alice Rohrwacher lässt in "Lazzaro Felice" die Marquise als Zigarettenkönigin über Leibeigene und Tabakfelder herrschen.

So viel geraucht wurde selten auf der groβen Leinwand - ob zum Überleben, Genieβen, ob aus Langeweile, Verzweiflung oder aus Tradition. Und selbst auf dem klitzekleinen Bildschirm zeigen sich Rauchkringel: Der 87-jährige Jean-Luc Godard kann bei der Pressekonferenz per Videoschalte nicht von der Zigarre lassen und pafft in seinem Arbeitszimmer am Genfer See hemmungslos in die Mini-Kamera über dem Computer.