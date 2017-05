Postkarte aus Cannes Familientag

An der Croisette gehört der Sonntag der Familie. Ein Ausflug nach Cannes ist am Festivalwochenende für viele aus dem Umland obligatorisch: das Paparazzi- und Promitreiben beobachten, eine Runde Karussell fahren und kurz mit den Fußspitzen ins Mittelmeer. Auch das Wettbewerbsgeschehen ist an diesem Sonntag den lieben Verwandten gewidmet.

Von Maja Ellmenreich