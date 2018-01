US-Präsident Trump hat erneut auf das Enthüllungsbuch über seine Amtsführung reagiert. Trump schrieb auf Twitter, er habe sich von einem erfolgreichen Geschäftsmann zu einem Fernsehstar entwickelt und sei auf Anhieb Präsident geworden. Er denke, dass er somit als Genie gelten könne.

"Und als sehr stabiles Genie dazu", ergänzte Trump. Seine beiden größten Qualitäten seien psychische Stabilität und "wirklich schlau" zu sein, erklärte Trump weiter. Zudem sei das Buch "voller Lügen" und basiere auf Quellen, die es gar nicht gebe. Seine Kritiker bei den Demokraten und in den Mainstream-Medien wollten "das alte Ronald-Reagan Drehbuch wieder herausholen" und die geistige Stabilität und Intelligenz infrage zu stellen, schrieb Trump. Bei Reagan wurde fünf Jahre nach dessen Ausscheiden aus dem Präsidentenamt Alzheimer diagnostiziert.



Das Buch "Fire and Fury: Inside the Trump White House" des US-Journalisten Michael Wolff kam am Freitag in die Buchhandlungen und eroberte auf Anhieb Platz Eins der Bestseller-Listen mehrerer Online-Händler. Es zeichnet das Bild einer chaotischen US-Präsidentschaft unter Trump. Der Präsident wird darin unter Berufung auf Gespräche mit zahlreichen engen Vertrauten als überfordert, impulsiv und desinteressiert dargestellt. Seine Kandidatur habe er nur betrieben, um als knapper Verlierer weitere Prominenz zu gewinnen, lautet eine der Thesen des Buchs, für das Wolff nach eigenen Worten mit zahlreichen Insidern in Washington und auch mit Trump selbst gesprochen hat.



Wolf selbst meinte, sein Buch wirke wie das Märchen von des Kaisers neuen Kleidern. "Plötzlich sagen alle Leute: 'Oh mein Gott, wirklich, der Kaiser hat ja gar nichts an'." Das werde schließlich zum Ende von Trumps Präsidentschaft führen.

Diese Nachricht wurde am 06.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.