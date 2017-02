Präsidentenwahl Ecuador wählt neuen Staatschef

Wahlen 2017 in Ecuador (dpa / picture-alliance / Jose Jacome)

In Ecuador in Südamerika wird heute ein neuer Präsident gewählt.

Acht Kandidaten stehen zur Wahl. Der amtierende Staatschef Correa tritt nicht mehr an. In Umfragen führte zuletzt der frühere Vizepräsident Moreno. Er will Correas linksorientierten Kurs fortsetzen und zwei Milliarden Dollar zusätzlich in Sozialprogramme stecken.



Der scheidende Präsident Correa war zehn Jahre lang an der Macht. Ecuador hat in dieser Zeit wirtschaftliche Fortschritte gemacht, die Armutsquote ist gesunken und die Einnahmen aus Öl wurden auch für Infrastrukturprojekte genutzt. Kritik wurde jedoch an Correas autoritärem Führungsstil geübt.