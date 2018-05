In Kolumbien ist die Präsidentenwahl beendet.

Mit ersten Ergebnissen wird in der Nacht gerechnet. Um die Nachfolge von Staatschef Santos, der nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten durfte, hatten sich sieben Kandidaten beworben. Als aussichtsreichste gelten der rechtsgerichtete Politiker Duque, der das Friedensabkommen mit der Rebellengruppe FARC ändern will, und der linke Politiker Petro. Er will an der Vereinbarung festhalten. Rund 36 Millionen Kolumbianer waren aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.

