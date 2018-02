Venezuelas Staatschef Maduro hat sich als Kandidat für die Präsidentenwahl am 22. April eingeschrieben.

In der Hauptstadt Caracas ließ er sich offiziell als Bewerber der sozialistischen Partei PSUV registrieren. Maduro will sich bei der Abstimmung bis 2025 im Amt bestätigen lassen. Bislang gibt es mit dem Politiker Quijada von der Linkspartei UPP89 bisher lediglich einen Gegenkandidaten. Angeblich will aber auch der frühere Gouverneur Falcon von der Partei "Avanca Progresita" antreten.



Kritiker befürchten, dass die Wahl weder frei noch fair ablaufen wird. Viele Regierungsgegner sind entweder vom Votum ausgeschlossen, in Haft oder ins Ausland geflohen. Das wichtigste Oppositionsbündnis MUD will die Abstimmung

boykottieren.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.