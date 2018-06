In Deutschland lebende Türken können von heute an ihre Stimme für die Parlaments- und Präsidentenwahl in der Türkei abgeben.

Die Wahllokale werden bis zum 19. Juni geöffnet sein. Eine Stimmabgabe ist in vielen großen Städten möglich, etwa in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln oder München. Nach Angaben der türkischen Wahlkommission sind knapp über drei Millionen Wähler im Ausland registriert, davon mehr als 1,4 Millionen in Deutschland. In der Türkei wird erst am 24. Juni gewählt.



Der türkische Präsident Erdogan strebt seine Wiederwahl an. Nach jüngsten Umfragen gilt eine Entscheidung im ersten Wahlgang nicht als gesichert.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.