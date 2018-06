In Deutschland haben die ersten Wähler mit türkischem Pass ihre Stimme für die Parlaments- und Präsidentenwahl in der Türkei abgegeben.

Die Wahllokale sind bis zum 19. Juni geöffnet. Eine Stimmabgabe ist in vielen großen Städten möglich, etwa in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln und München. Nach Angaben der türkischen Wahlkommission sind rund drei Millionen Wähler im Ausland registriert, davon etwa 1,4 Millionen in Deutschland. In der Türkei selbst wird erst am 24. Juni gewählt. Präsident Erdogan, der erneut antritt, hatte die Abstimmung vorgezogen. Ursprünglich war sie erst für November kommenden Jahres geplant.

