Präsidentschaft Französischer Grünen-Kandidat verzichtet auf Kandidatur

Der Präsidentschaftskandidat der Grünen, Yannick Jadot, zieht seine Bewerbung zurück. (AFP / Boris Vorvat)

Der französische Grünen-Politiker Jadot hat seine Präsidentschaftskandidatur zurückgezogen und unterstützt nun den Sozialisten Hamon.

Das gab der Europaabgeordnete in einem Rundfunk-Interview bekannt. Hamon will einen klaren Linksruck gegenüber der Politik des derzeitigen Präsidenten Hollande, der ebenfalls zur Sozialistischen Partei gehört. Zudem vertritt Hamon explizit grüne Positionen.



Die Franzosen wählen ihren neuen Präsidenten in zwei Wahlgängen am 23. April und am 7. Mai. In Umfragen lag Hamon zuletzt auf Platz vier, hinter der Rechtspopulistin Le Pen, dem Konservativen Fillon und dem unabhängigen Bewerber Macron.