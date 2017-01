Präsidentschaft Vorwahl bei den französischen Sozialisten

Der Vorwahl ging am 12. Januar eine Debatte im Fernsehen voraus. (imago sto/ PanoramiC / Gwendoline Le Goff )

In Frankreich wird heute über die Präsidentschaftskandidaten der regierenden Sozialisten abgestimmt.

Bei der für alle Bürger offenen Vorwahl treten eine Frau und sechs Männer an. Als einer der Favoriten in der ersten Runde gilt laut Umfragen der frühere Premierminister Valls. Chancen können sich auch die ehemaligen Minister für Wirtschaft und Bildung, Montebourg und Hamon, ausrechnen. Letztere werden dem linken Parteiflügel zugerechnet, währen Valls als wirtschaftsfreundlich und reformorientiert gilt. Mit ersten Ergebnissen wird nach Schließung der Wahllokale ab 19.00 Uhr gerechnet. Die beiden Bestplatzierten kommen in die Stichwahl am nächsten Sonntag.