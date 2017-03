Die französischen Konservativen haben gerade wirklich nicht viel Grund, sich zu freuen. Wenn sie ihrem Wahkampfchaos der vergangenen Tage und Wochen überhaupt etwas Gutes abgewinnen können, dann vielleicht noch das: Sie wissen nun, dass ihr Präsidentschaftskandidat auch in stürmischster See das Ruder fest in der Hand hält. Nichts, aber auch gar nichts hat François Fillon von seinem Weg abbringen können.

Die mögliche Scheinbeschäftigung seiner Frau und seiner Kinder? Linke Hetzkampagnen! Der angekündigte und dann doch nicht vollzogene Rücktritt im Fall von Ermittlungen gegen ihn? Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern! Die entsetzte Flucht sogar engster Begleiter und Berater? Rückgratlose Deserteure! Will man das also mit aller Macht positiv wenden, kann man das maximale Führungsstärke nennen. Von außen betrachtet, sieht das, was François Fillon da gerade anstellt, allerdings eher wie ein politischer Amoklauf aus. Natürlich war der Sturz denkbar tief – vom Saubermann und Topfavoriten aufs Präsidentenamt zum Schmuddelkind und Außenseiter – das ist schon heftig. Genauso heftig ist aber auch die Weigerung von François Fillon anzuerkennen, dass es eigenes moralisches und strategisches Fehlverhalten war, das diesen tiefen Fall erst herbeigeführt hat.

Fillon bedient sich juristischer Winkelzüge

Ausgerechnet er, der seine Mitbewerber im Vorwahlkampf vom höchsten moralischen Ross aus belehrt und wegen ihrer Wankelmütigkeiten vorgeführt hat, bedient sich nun juristischer Winkelzüge, um das, was viele Franzosen als gierig und verwerflich empfinden zu rechtfertigen. Und schlimmer noch: Er, der Hunderttausende Euro Steuergelder in die eigene Familienkasse gelenkt hat, glaubt weiterhin, als einziger ein Programm der harten Einschnitte gegenüber seinen Landsleuten vertreten zu können. Viele Wähler und sogar viele enge Parteigenossen überfällt bei diesem Gedanken das kalte Grausen.

Nur: Sämtliche Versuche aus den eigenen Reihen, François Fillon irgendwie zu einem gesichtswahrenden Rückzug zu bewegen sind gescheitert. Eine echte Handhabe von außen gibt es gegen den Gewinner der demokratisch legitimierten Vorwahl nicht. Und sein ureigenes Lager, die erzkonservative Wählerschaft, schließt hinter ihm die Reihen. François Fillon geht als Sieger aus diesem Chaos hervor. Verlierer gibt es viele. Seine eigene Partei, die tief gespalten nach der Wahl auseinanderzubrechen droht. Die Justiz und die Medien, die Fillon schwer angegriffen und dadurch beschädigt hat. Die französische Demokratie, weil sich den Wählern wieder einmal der Eindruck vermittelt, dass die Politiker alle gleich schlecht sind und sie am Ende mit ihren Machenschaften doch immer durchkommen. Marine Le Pen und ihre rechten Populisten können sich bei François Fillon für diese Wahlkampfhilfe artig bedanken.