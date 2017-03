Bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich treten in der ersten Runde elf Kandidaten an.

Das gab der Präsident des Verfassungsrats, Fabius, in Paris bekannt. Die Bewerber mussten ihre Kandidatur bis gestern um 18 Uhr einreichen und dazu mindestens 500 Unterstützer-Unterschriften von gewählten Amtsträgern vorlegen. Als Favoriten gelten der Wirtschaftsliberale Macron von der Bewegung "En Marche!", die Rechtspopulistin Le Pen und der Rechtskonservative Fillon, um den es allerdings eine Affäre um Scheinbeschäftigung gibt. Die erste Wahlrunde findet am 23. April statt.