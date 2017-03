Frankreich steht vor einer Revolution, die ganz Europa erschüttern oder wachrütteln könnte. Die traditionellen Parteien und ihre Kandidaten manövrieren sich in einer Wahlschlacht voller Überraschungen immer weiter ins Abseits. Sie stehen vor dem Aus. Mit Marine Le Pen und Emmanuel Macron stehen zwei Außenseiter ganz vorne in der Meinungsgunst. Und genau das ist das Revolutionäre. Front National Chefin Marine Le Pen geriert sich als neue Jeanne d’Arc. Die Berufspolitikerin schwingt sich zur Retterin Frankreichs auf, als Kämpferin gegen die Eliten, gegen das System, gibt vor im Namen des Volkes zu sprechen, so auch ihr Wahlslogan, für die unterdrückten Klassen und vor allem für die Franzosen! Sie wettert gegen Immigration, gegen Islamisten, nicht gegen den Islam und wägt – anders als Poltergeist Jean Marie Le Pen ihre Worte ab. Es scheint als sei die Operation Entdiabolisierung der Partei gelungen. Marine Le Pen hat mit ihrem Vater und Parteigründer Jean Marie Le Pen gebrochen, für den die Gaskammern nur ein Detail der Geschichte waren.



Marine Le Pen vertritt im Prinzip ein national-sozialistisches Programm. Sie verspricht großzügige Sozialleistungen, natürlich nur für Franzosen! Sie will raus aus dem Euro, aus der EU und aus der NATO! Brüssel, das heißt, die EU ist der Sündenbock.

Der Schein der weißen Weste Macrons war trügerisch

Für den smarten, stets adrett gekleideten 39-jährigen Emmanuel Macron indes liegt in einer bürgernahen tieferen Integration Europas die Lösung. Der ehemalige Investmentbanker, Wirtschaftsberater und Wirtschaftsminister unter Präsident Hollande will das Land tiefgreifend umwandeln, transformieren. Einsparungen in Milliardenhöhe, auch massiver Stellenabbau im öffentlichen Sektor, Entbürokratisierung einerseits, Konjunkturankurbelung andererseits. Emmanuel Macron, Absolvent der Kaderschmiede ENA, mit einer 24 Jahre älteren Frau, seiner ehemaligen Lehrerin verheiratet, will aber vor allem eines: Mit dem klassischen links–rechts Schema in Frankreich brechen. Gelingt ihm dies, so wird Macron zum bürgerlichen Revolutionär: Denn mit seinem sozialliberalen Kurs spricht er kaum die Arbeiterklasse an, diejenigen die sich ausgeschlossen und vernachlässigt fühlen.



Dennoch scheint ihm der Erfolg bislang recht zu geben. Zu Anfangs belächelt, wird Macron zum Hoffnungsträger all derjenigen, die sich angeekelt durch die unzähligen Skandale von den traditionellen Parteien abwenden. Es ist schon bezeichnend, dass sowohl bei den Sozialisten wie bei den Republikanern die Außenseiter die Vorwahlen gewonnen haben: Der abtrünnige linke Sozialist Benoît Hamon, der unter anderem ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen will, und der frühere Premierminister Francois Fillon.

Immer mehr Franzosen sehen in Le Pen die Alternative

Den hatten die Leute gewählt, weil er anders als Ex-Präsident Sarkozy nicht in Parteienfinanzierungsskandale und anders als Mitkonkurrent Juppé nicht vorbestraft wegen Scheinbeschäftigung war. Der Schein der weißen Weste war trügerisch: Rund eine Million Euro Steuergelder sollen Frau und Kinder von Francois Fillon, des Hoffnungsträgers der Republikaner, als Parlamentsangestellte kassiert haben – ohne – so der Vorwurf – wirkliche Gegenleistungen erbracht zu haben.

Symptomatisch für die Präsidentenmonarchie Frankreich besitzt Fillon offenbar keinerlei Unrechtsempfinden. Es ist nicht das erste Mal in der Geschichte, dass die Regierenden den Staat als Selbstbedienungsladen ansehen. Natürlich gilt die Unschuldsvermutung: Wenn aber die Staatsanwaltschaft jetzt ein formelles Ermittlungsverfahren eingeleitet hat, so weil es konkrete Anhaltspunkte für eine Scheinbeschäftigung gibt. Fillon wollte in diesem Fall seine Kandidatur zurückziehen, das hatte er jedenfalls im Januar nach den ersten Enthüllungen versprochen. Jetzt indes will er weitermachen, spricht von politischer Ermordung, beschuldigt Justiz und Presse. Damit erweist er der Demokratie und seiner Partei einen Bärendienst. Was ist sein Wort noch wert? Kein Wunder, wenn solch ein Verhalten die Wähler in die Arme der Rechtsradikalen treibt. Marine Le Pen wettert schon lange gegen das System, das sie und ihre Partei verfolge. Sie hat ihre eigenen Skandale: Es gibt dubiose Finanzbeziehungen mit Russland.



Es wird bezweifelt, ob ihre Europaparlamentsangestellten wirklich fürs Europaparlament gearbeitet haben. Ihre Immunität wurde aufgehoben, damit sie wegen Veröffentlichung grausamer Bilder im Internet belangt werden kann. Und dennoch sehen immer mehr Franzosen in ihr die Alternative zur etablierten Macht und ihrer Arroganz.



Emmanuel Macron mag revolutionieren und das System ändern wollen: Er kann aber nicht verleugnen Teil des Establishments zu sein. Je größer der Frust über die Eliten wird, desto mehr wächst die Wahrscheinlichkeit, dass das Undenkbare eintritt und Marine Le Pen zur Präsidentin gewählt wird.