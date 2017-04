Drei von vier Franzosen haben den sozialliberalen Emmanuel Macron nicht gewählt. Das ist bei aller Erleichterung, die das Wahlergebnis reihum auslöst, zu berücksichtigen. Drei von vier Franzosen haben linksextrem, rechtsextrem oder konservativ gewählt. Die Kandidaten Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon und Francois Fillon – sie alle haben ein jeweils anderes Frankreich im Sinn; ihre Vorstellungen von einem gesellschaftlichen Miteinander sind in nicht wenigen Punkten unvereinbar - und alle Kandidaten kamen doch auf ähnlich hohe Zustimmungswerte, erreichten jeweils um die 20 Prozent der Wähler.

Eine unglaubliche Ohrfeige für die großen Parteien Frankreichs

Eindrucksvoller kann sich die Zerrissenheit eines Landes kaum zeigen. Zum ersten Mal in der Fünften Französischen Republik haben es bei einer Präsidentschaftswahl weder Konservative noch Sozialisten in die Stichwahl geschafft. Ihre Vertreter erhielten zusammen kaum mehr Stimmen als der unabhängige Kandidat Emmanuel Macron, der als Außenseiter angetreten war, der an politischer Erfahrung nicht viel mehr als 18 Monate im Amt des Wirtschaftsministers vorweisen konnte, der nie Abgeordneter, nie Bürgermeister war, noch nie in ein Amt gewählt wurde, der keinen Parteiapparat hinter sich hat – sein Sieg ist eine unglaubliche Ohrfeige für die großen Parteien Frankreichs, allen voran für die Sozialisten, deren Kandidat Benoit Hamon 6,35 Prozent der Stimmen bekam. Doch auch Francois Fillon von den konservativen "Republikanern" kann von Glück reden, dass er am Ende doch noch einige Stimmen mehr erhielt als Jean-Luc Mélenchon. Auch der ein politischer Außenseiter, der sich als Volksheld feiern ließ, dem Zehntausende zujubelten, weil er als selbst ernannter Nachfahre der Revolutionäre von 1789 mit dem bestehenden Präsidialsystem die französische Monarchie ein zweites Mal abschaffen wollte.

Alle Blicke richten sich auf den vermeintlichen Retter in der Not

Vom "Volk" ist oft die Rede in diesem Wahlkampf, auch Marine Le Pen gibt vor, "im Namen des Volkes" zu sprechen - auch dies sind Indizien dafür, dass es mit der Bindekraft der traditionellen Volksparteien vorbei ist. Inhaltlich wie personell sind sie zerstritten, zudem überaltert, ihre Führungsfiguren wirken abgekämpft und ausgelaugt, politischer Nachwuchs ist nicht in Sicht.

Das Parteiensystem Frankreichs hat mit dieser Wahl eine Erschütterung erfahren, von der es sich so schnell nicht erholen wird. Und so richten sich alle haltsuchenden Blicke auf den vermeintlichen Retter in der Not: Emmanuel Macron. Auf eine vielleicht nicht nur in der französischen Geschichte beispiellose Weise hat Emmanuel Macron es bis in die Stichwahl geschafft. Sie gegen Marine Le Pen zu gewinnen, wird schwer werden, doch unmöglich ist es nicht. Ein Staatspräsident Macron könnte ein Glücksfall für Frankreich werden – doch ein grandioses Scheitern ist leider alles andere als ausgeschlossen. Denn drei von vier Franzosen haben Emmanuel Macron nicht gewählt.

Jürgen König (Deutschlandradio/ Bettina Straub)Jürgen König, geb. 1959, Journalist, Autor, Moderator. Studierte Musikwissenschaft und Neue deutsche Literatur in Hamburg und Berlin. Von 1991 bis 1996 freier Kulturkorrespondent in Paris, seither für Deutschlandradio tätig als Redakteur und Moderator, Kulturkorrespondent im Hauptstadtstudio von 2010 bis 2013, im Anschluss Redaktionsleiter von "Studio 9 - Kultur und Politik". Seit Januar 2016 Korrespondent in Paris.