Bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich treten der pro-europäische Kandidat Macron und die Rechtspopulistin Le Pen in der Stichwahl am 7. Mai gegeneinander an.

Wie das Innenministerium am Abend in Paris mitteilte, kommt Macron im ersten Wahlgang Hochrechnungen zufolge auf 23,5 Prozent der Stimmen und Le Pen auf 22,3 Prozent. Bislang sind demnach etwa 40 Millionen Stimmen ausgezählt. Insgesamt waren 47 Millionen Bürger aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Der Konservative Fillon räumte seine Niederlage ein und rief dazu auf, in der Stichwahl Macron zu wählen.



Der scheidende Präsident Hollande gratulierte Macron zu seinem Erfolg in der ersten Wahlrunde. Macron sprach von einer Wende in der französischen Politik und erklärte, er wolle Präsident der Patrioten sein, die sich geschlossen der Bedrohung durch die Nationalisten entgegenstellten. Le Pen beanspruchte den Sieg für sich und sprach von einem historischen Ergebnis.



Die Abstimmung fand unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. Rund 50.000 Polizisten und 7.000 Soldaten waren im Einsatz. In Paris gab es gestern Abend Zusammenstöße zwischen linksgerichteten Demonstranten und der Polizei. Es wurden drei Personen festgenommen.



EU-Kommissionschef Juncker gratulierte. Er wünsche ihm alles Gute für den zweiten Wahlgang, sagte sein Sprecher. Der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei im Europaparlament, Weber, sprach sich für ein Bündnis aller Demokraten gegen die Rechtspopulistin Le Pen aus. Die stolze Nation Frankreich dürfe nicht von einer Gaunerin regiert werden, erklärte Weber.



Die Bundesregierung wünschte Macron für die zweite Wahlrunde alles Gute. Regierungsprecher Seibert teilte über Twitter mit, es sei positiv, dass Macron mit seinem Kurs für eine starke EU Erfolg gehabt habe. Bundesaußenminister Gabriel sagte am Rande eines Besuchs in Jordanien, er sei sicher, Macron werde der nächste Präsident.



Über den Wahlabend in Frankreich haben wir in einem Liveticker für Sie berichtet.