Präsidentschaftswahl in Frankreich Wie gefährlich werden die Populisten in Europa?

Nach den Wahlen in den Niederlanden und dem türkischen Referendum blickt Europa auf den nächsten wichtigen Stimmungstest in diesem Jahr. In der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen gibt es vielleicht eine erste Vorentscheidung.

Moderation: Sandra Schulz