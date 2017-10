Der kenianische Oppositionsführer Odinga hat seine Kandidatur für die Wiederholung der Präsidentschaftswahl überraschend zurückgezogen. Er begründete seine Entscheidung mit ausgebliebenen Reformen.

Die Wahlkommission habe nichts unternommen, um die im August zu Tage getretenen Unregelmäßigkeiten zu ändern, erklärte Odinga in Nairobi. Bevor wieder gewählt werden könne, müssten Reformen am Wahlsystem vorgenommen werden. Odinga hatte zuletzt verlangt, dass das System zur elektronischen Übertragung von Stimmen überprüft wird.



Das Oberste Gericht des ostafrikanischen Landes hatte den Wahlsieg von Amtsinhaber Kenyatta wegen Unregelmäßigkeiten annulliert und eine Neuwahl angesetzt. Die Richter monierten, dass die Wahlkommission ihnen einen Einblick in ihre Computer verweigert habe, um die Wahlergebnisse zu verifizieren. Die neue Abstimmung ist für den 26. Oktober geplant.



Erst gestern waren in Kenia tausende Anhänger der Opposition auf die Straße gegangen, um Reformen zu fordern. In mehreren Städten ging die Polizei mit Tränengas gegen Demonstranten vor. Auch die Präsidentschaftswahl im August war von Gewalt überschattet worden. Nach Angaben der kenianischen Menschenrechtskommission wurden 37 Menschen getötet, die meisten von ihnen von Polizisten.